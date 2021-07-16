На улице Достоевского в Мурманске продолжается строительство детского сада на 196 мест

В Мурманске на улице Достоевского в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детского сада на 196 мест. Ход работ на объекте проверили министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба и и.о. заместителя министра строительства региона Александра Седлецкая вместе с администрацией города.

«Процент готовности детского сада достаточно высок. На сегодняшний день здание дошкольного учреждения полностью возведено, завершаются работы на кровле, активно ведётся подготовка к внутренней отделке. На следующей неделе начнётся заливка полов. К большому сожалению, шумные работы подрядчику придется продолжить – до августа предстоит взрывать скалу, которая не была учтена в проекте и препятствует проведению благоустройства», - отметила Александра Седлецкая.

Как подчеркнула Ольга Дзюба, строительство детского сада завершится до конца года. Новое дошкольное учреждение будет пользоваться спросом, поскольку в Первомайском округе Мурманска большая востребованность в детских садах.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» строится ещё четыре детских сада: в Мурмашах на улице Причальной – на 75 мест, в Североморске – на 220 мест, в Мурманске на улице Орликовой – на 80 мест и в Алакуртти – на 75 мест.