На улице Капитана Орликовой в Мурманске заработал офис врача общей практики

Офис врача общей практики открылся на улице Капитана Орликовой, 5 в Мурманске. В новом помещении медицинскую помощь жителям микрорайона оказывают с 14 февраля.

С вопросом об открытии медкабинета в обособленном, построенном на высокой сопке, микрорайоне мурманчане обратились к губернатору Андрею Чибису в июле 2019 года во время одной из его встреч с жителями. Вчера глава региона посетил медучреждение и лично проверил, как исполнено его поручение.

«Жители улицы Орликовой просили открыть медицинский пункт, что называется, рядом с домом – задача выполнена. Это успешный пример государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Качеством ремонта я доволен. Реализация инфраструктурного проекта позволила повысить доступность оказания медицинской помощи для жителей микрорайона, конечно, все услуги оказываются бесплатно», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ремонтные работы начались в ноябре прошлого года. За два месяца во всех помещениях был выполнен капитальный ремонт, закуплена необходимая мебель и медицинское оборудование на общую сумму пять миллионов рублей. В офисе ведут прием пациентов врач общей практики и терапевт, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет.

Медкабинет работает по будням - с 8.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00. Запись пациентов на приём и консультации специалистов ведётся по телефону (8152) 58-33-44, а также при личном обращении в регистратуру.