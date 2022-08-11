На улице Победы в Коле завершён ремонт дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» полностью завершены работы на ул. Победы в Коле. Ремонт был запланирован на 2022 год, но опережающими темпами в 2021 году выполнили работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия объёмом более 9000 квадратных метров, общей протяженностью 860 метров.

В летний строительный сезон текущего года нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/