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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.20 08:00

На улице Школьной, 16 в Сафоново открылась аптека

С рабочим визитом в посёлке вчера побывал глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Открытие аптеки – долгожданное событие для жителей гарнизона. До сегодняшнего дня за лекарствами им приходилось ездить в Североморск или соседнее Сафоново-1. Аптеки в посёлке не было два года.

Острый для Сафоново вопрос жители подняли на встрече с главой. К решению проблемы шли долго.

- Чтобы аптека появилась в посёлке, нужно было учесть несколько условий. Подготовить, к примеру, помещение в удобном и для самой аптеки, и для жителей Сафоново месте – с точки зрения покупательской способности. Спасибо предпринимателю Святославу Мордасову за то, что пошёл навстречу, сделал пристройку к торговому центру, создал для  работы аптеки все условия – в том числе льготные условия аренды. Это проект больше социальный, чем коммерческий, - рассказал глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Аптеку в Сафоново возвели с нуля. Площадь объекта – 60 квадратных метров, стоимость «под ключ» – полтора миллиона рублей.

- Я сам здесь рос, учился, сейчас живу. Хочется развивать посёлок, создавать в нём инфраструктуру посёлке, - рассказал предприниматель Святослав Мордасов.

19 февраля аптека на Школьной, 16 распахнула свои двери в 11 часов. Первые посетители не заставили себя ждать.

- Это самое важное, чего здесь не хватало, особенно для мам с детьми и пенсионеров. Я сама мать троих детей. Безусловно, дети болеют. Невозможно с больным ребёнком идти на остановку, ехать куда-то за лекарствами. Сказать, что мы рады, что открылась аптека – это ничего не сказать. Мы счастливы, - поделилась впечатлением жительница посёлка  Яна Безделева.

 

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