На улице Сполохи в Мурманске дорожные работы выполнены с опережением графика
В Мурманске ремонт городских дорог находится в активной фазе. На некоторых объектах ремонтные бригады работают с опережением графика. Так, в ходе недавней выездной проверки министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин оценил качество нового асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Сполохи.
«Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ объект должен быть сдан 31 июля, но ремонт на данном участке дороги уже полностью выполнен, замечаний к подрядной организации нет», – прокомментировал министр.
На проезжей части от улицы Полярные Зори до дома №9 по улице Сполохи рабочие сняли старый асфальт, заменили более
На Северном проезде в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» бригада ремонтирует достаточно протяженный участок дороги – от улицы Карла Маркса до улицы Георгия Седова. Темп работ также не вызывает опасений. Сейчас рабочие выполняют асфальтирование тротуаров и готовят проезжую часть под укладку выравнивающего слоя.
«Дорожной техники и людей у подрядчика достаточно. По графику должны уложиться до 12 июля. Но мы рассчитываем, что погода позволит завершить ремонтные работы раньше запланированного срока», – сказал Артём Гришин.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» заключены контракты на ремонт 26 дорог во всех административных округах Мурманска. Общая протяжённость дорожного полотна, запланированного к ремонту, составляет