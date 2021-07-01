На улице Сполохи в Мурманске дорожные работы выполнены с опережением графика

В Мурманске ремонт городских дорог находится в активной фазе. На некоторых объектах ремонтные бригады работают с опережением графика. Так, в ходе недавней выездной проверки министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин оценил качество нового асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Сполохи.

«Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ объект должен быть сдан 31 июля, но ремонт на данном участке дороги уже полностью выполнен, замечаний к подрядной организации нет», – прокомментировал министр.

На проезжей части от улицы Полярные Зори до дома №9 по улице Сполохи рабочие сняли старый асфальт, заменили более 110 метров бортового камня, демонтировали чугунные люки и восстановили колодцы. Площадь нового асфальтобетонного покрытия составила чуть более двух тысяч кв.м.

На Северном проезде в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» бригада ремонтирует достаточно протяженный участок дороги – от улицы Карла Маркса до улицы Георгия Седова. Темп работ также не вызывает опасений. Сейчас рабочие выполняют асфальтирование тротуаров и готовят проезжую часть под укладку выравнивающего слоя.

«Дорожной техники и людей у подрядчика достаточно. По графику должны уложиться до 12 июля. Но мы рассчитываем, что погода позволит завершить ремонтные работы раньше запланированного срока», – сказал Артём Гришин.