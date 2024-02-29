На улице Старостина Мурманска построят ФОК для тренировки спортсменов и проведения соревнований от местного до всероссийского уровня

Сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке было рассмотрено 7 вопросов.

Депутаты приняли решение о назначении заместителей главы администрации - начальников управлений Октябрьского и Первомайского административных округов города Мурманска Елены Ширшовой и Александра Боянжу председателями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав управлений округов областного центра.

Ещё одним решением стало внесение кандидатуры в состав Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе. Депутаты поддержали выдвижение на эту должность студентки Северо-Западного института (филиала) АНО ВП МГЭУ Елизаветы Урядниковой.

Елизавета - член Мурманского городского студенческого Совета при администрации города Мурманска, волонтё, участница многочисленных фестивалей и конкурсов, в том числе получатель именной стипендии губернатора Мурманской области для активной молодёжи.

Как сообщает администрация города Мурманска, важным пунктом стало решение о передаче проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе дома №13 по ул. Старостина из муниципальной собственности города Мурманска в государственную собственность Мурманской области.

В рамках концессионного соглашения правительством Мурманской области строительство объекта запланировано на 2024-2026 годы. На улице Старостина появится ФОК для тренировки спортсменов и проведения соревнований от местного до всероссийского уровня по различным видам спорта. Проект будет реализован за счёт средств регионального бюджета.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26827&page=1