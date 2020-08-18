На Урале, в Поволжье и Сибири работают выездные группы Северного флота по привлечению граждан на военную службу по контракту

Семь мобильных выездных групп, состоящих из военнослужащих различных соединений Кольской флотилии разнородных сил и отдельной мотострелковой бригады Северного флота, проводят информационно-агитационную работу среди жителей Урала, Поволжья и Сибири.

Работа выездных групп по привлечению граждан, находящихся в запасе, на военную службу по контракту на кораблях и в береговых частях Северного флота началась 20 июля. Североморцы прибыли в Казань, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Абакан и Омск, где на базе военных комиссариатов встречаются с потенциальными кандидатами и рассказывают об особенностях службы на Северном флоте в условиях Арктики и Крайнего Севера, о льготах и перспективах построения военной карьеры.

За месяц работы агитационных групп на Урале, в Сибири и Поволжье североморцы встретились и побеседовали с несколькими тысячами местных жителей. Заинтересовался поступлением на военную службу по контракту каждый десятый из более чем 6 тысяч потенциальных кандидатов. Из них было отобрано на военную службу около 200 человек. 34 уже назначены на воинские должности в плавсостав Кольской флотилии разнородных сил, в части сухопутных и береговых войск Северного флота, а также на арктические военные базы, которые дислоцированы на островах Котельный и Земля Александры в Северном Ледовитом океане.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, наибольшую заинтересованность к военной службе по контракту на Северном флоте проявляют жители Татарстана и Башкирии, а также Свердловской области.