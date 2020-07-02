На установку памятника оленетранспортным батальонам выделен грант из областного бюджета

На установку памятного мемориального объекта, посвященного подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из областного бюджета выделено 8 млн рублей.

Министерство внутренней политики Мурманской области подвело итоги конкурса, объявленного в мае текущего года, на предоставление гранта. Победителем признана общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов».

Установка памятника в Год памяти и славы в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет важным событием для широкого круга общественности Мурманской области и всех, кто проводит работу по патриотическому воспитанию граждан России, будет способствовать сохранению памяти о подвигах бойцов оленетранспортных батальонов, повышению уровня исторической образованности, сохранению культурного наследия и формированию связей поколений.

Ассоциацией кольских саамов проведена значительная работа: осуществлён сбор информации и подготовлена историческая справка, проведён конкурс эскизов, подана заявка и получено разрешение о выделении места для установки памятника на территории зелёной зоны у здания администрации Первомайского округа города Мурманска, разработана проектно-сметная документация. Работы должны завершиться до конца текущего года.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, во время Великой Отечественной войны на оленях перевозили боеприпасы, фураж и продовольствие, дрова и горючее, материальную часть артиллерии, доставляли по бездорожью срочные приказания, обеспечивали выезды старшего командования в войска, эвакуировали больных и раненных, вели розыск сбитых в бою самолётов.