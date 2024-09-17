На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей

Энергетики Мурманской ТЭЦ завершили очередной этап комплексной реконструкции участка магистральных теплосетей на Верхне-Ростинском шоссе протяженностью около 500 метров.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проведенные мероприятия повысили надёжность теплоснабжения жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий.

Как рассказал главный инженер Мурманской ТЭЦ Сергей Буртасов, в рамках реконструкции старые трубы были заменены на современные в пенополиуретановой изоляции, что даст возможность лучше сохранять температуру воды в трубопроводе и, соответственно, снизить теплопотери. Также увеличен диаметр трубы до 800 миллиметров. В перспективе это позволит обеспечить возможность подключения к Восточной котельной новых потребителей.

Через теплосети от Восточной котельной тепло получают важные городские социальные объекты – дом престарелых, детская поликлиника №1, детско-юношеская библиотека, торговые центры и большой жилой массив, в котором проживают около 25 тысяч мурманчан.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/