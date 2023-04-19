На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата

На Верхне-Туломской ГЭС ПАО «ТГК-1» начался монтаж гидроагрегата №2. Это последний гидроагрегат, обновление которого запланировано в рамках проекта технического перевооружения: первый, третий и четвертый были модернизированы в 2018–2022 годах.

Работы по обновлению гидроагрегата начались в 2022 году. Энергетики демонтировали старое оборудование и выполнили комплекс строительно-монтажных работ. В настоящее время выполняются сборка ротора гидрогенератора, центровка статора гидрогенератора, монтаж лопаток направляющего аппарата. Следующим важным этапом работ станет установка нового рабочего колеса гидротурбины в кратер гидроагрегата.

Новые гидротурбины отличаются экологичностью за счет снижения объема масла в узлах оборудования, усиленной прочностью и повышенным КПД. Суммарно мощность станции возрастёт на 32 МВт.

Фото: https://gov-murman.ru