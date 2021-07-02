На Верхне-Туломской ГЭС завершился первый этап модернизации гидроагрегатов

ПАО «ТГК-1» ввело в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат №1, второй по счёту из четырёх обновляемых, на Верхне-Туломской гидроэлектростанции (ГЭС). Успешно завершен I этап работ по модернизации самой мощной ГЭС Северо-Запада страны.

В торжественном мероприятии на станции приняли участие губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

«Хочу поблагодарить всю команду за этот важнейший проект. И с точки зрения экологии, и с точки зрения мощности. Это обновление позволяет обеспечить совсем другое качество экологической защиты для Туломского водохранилища. А также дает новые возможности для нашей энергетики. Благодарю за тесное сотрудничество и выполнение работ в четкие сроки», – сказал Андрей Чибис.

Модернизированный гидроагрегат набрал новую номинальную нагрузку 75 МВт и синхронизировался с Единой энергосистемой.

Всё новое оборудование и автоматические системы управления произведены российскими компаниями. Два рабочих колеса для первого этапа модернизации произведены на предприятии российского АО «ТЯЖМАШ» в Чехии, последующие два колеса, для второго этапа, поступят уже с завода в Сызрани. За счёт применения современных полимерных материалов и перехода на более высокое давление системы регулирования в шесть раз снижено количество масла в гидроагрегатах, что значительно повышает экологическую безопасность работы ГЭС.

«Стратегия «Газпрома» в электроэнергетике предусматривает обеспечение высокого уровня надежности энергоснабжения потребителей. Это предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей. В Мурманской области в настоящее время такими проектами являются обновление мощной стратегически важной Верхне-Туломской ГЭС и строительство новой малой ГЭС на реке Паз. Обновляя оборудование и увеличивая мощность наших объектов, мы обеспечиваем инфраструктурные условия для развития экономики Мурманской области, в том числе и для реализации арктических проектов. Несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, проект модернизации Верхне-Туломской ГЭС осуществляется в запланированные сроки, своевременно идут работы и по обновлению еще двух гидроагрегатов», – отметил Денис Федоров.

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» также добавил, что суммарный объём инвестиций по проекту реконструкции и модернизации ГЭС составит порядка 6 млрд рублей.

Верхне-Туломская ГЭС входит в Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1». Это крупнейшая ГЭС Северо-Запада России и основная регулирующая ГЭС Мурманской области. На Верхне-Туломской ГЭС установлено четыре гидроагрегата. Машинный зал ГЭС расположен под землей на глубине 50 метров .

Модернизация Верхне-Туломской ГЭС началась в 2018 году, предполагает поэтапную замену гидроагрегатов станции, систем регулирования, защит и автоматики. Мощность каждого агрегата увеличивается на 8 МВт, повысится надежность энергоснабжения потребителей. В ходе замены основного оборудования внедряются новейшие автоматического управления, отвечающие современным требованиям в отношении точности поддержания частоты в энергосистеме, времени реакции оборудования на команды персонала.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в апреле 2020 года был введён в эксплуатацию обновленный агрегат №4. Сроки второго этапа – 2021-2013 годы (гидроагрегаты №2 и №3).

ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. В составе филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» 17 гидростанций и Апатитская ТЭЦ.