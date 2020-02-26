На Верхне-Туломскую ГЭС доставили новое рабочее колесо для гидроагрегата № 1

В Мурманскую область на Верхне-Туломскую ГЭС ПАО «ТГК-1» было доставлено новое рабочее колесо для гидроагрегата № 1. Оборудование изготовлено на дочернем предприятии российского АО «Тяжмаш» в Чехии.

Рабочее колесо предназначено для модернизации гидроагрегата. Также на станцию уже поставлены новый ротор, камера рабочего колеса, вал турбины и другие элементы.

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, комплексная модернизация гидростанции началась в 2018 году. Первым полностью заменён гидроагрегат № 4. В настоящее время оборудование проходит пуско-наладочные испытания. Проводится настройка систем регулирования агрегата, проверка систем возбуждения, защит и автоматической системы управления.

После завершения испытаний гидроагрегат № 4 будет принят в промышленную эксплуатацию, энергетики приступят к обновлению гидроагрегата № 1.