На «Вертикальный вызов» решились 53 газодымозащитника

30 апреля в России отмечали 373-ю годовщину со дня образования пожарной охраны. В центре Мурманска состоялись торжественные мероприятия, посвященные важной дате. Их посетили губернатор региона Андрей Чибис, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор Руслан Назаров, председатель Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александр Зива.



«Дорогие друзья, огнеборцы и ветераны пожарной службы. От всей души я поздравляю вас с профессиональным праздником. По оперативным данным за прошлый год вы спасли в Мурманской области более 250 человек! Эти люди остались жить именно благодаря вашему героическому труду. Я желаю вам здоровья, бодрости духа, поменьше пожаров и, конечно, всегда работоспособной техники, сохранять прекрасную боевую выучку. Спасибо вам огромное за спасенные жизни наших людей. Низкий вам поклон!» – обратился к главным героям праздника губернатор Андрей Чибис. Глава региона вручил отличившимся сотрудникам Почётные знаки и благодарности губернатора. Также сегодня Андрей Чибис посетил пожарную часть в Туломе и поздравил пожарных дежурного караула.



Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор Руслан Назаров отметил, что в празднике в онлайн-формате посредством видеоконференцсвязи смогли принять участие боевые караулы, заступившие на дежурство в разных уголках региона.



«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны. Сегодня мы празднуем 373 года со дня образования пожарной охраны в России. Что же как ничто другое характеризует нашу профессию, что выступает ее символом? Может быть, красная машина, несущаяся на перекрестке на красный свет? Каска, боевая одежда? Топор или дыхательный аппарат? Или выдвинутая в окно горящего этажа лестница? А может быть, маленький ребенок на руках пожарного, как часто изображают на картинах и монументах? Или это уставшие, опаленные огнем, умные глаза? Все это – наша профессия, в которой от силы до бессилия – один шаг. Один шаг, который так часто делает нас счастливыми. С праздником! Я хочу обратиться к тем, кто несет боевую вахту. Именно благодаря вам мы можем говорить о прошлом, наслаждаться настоящим и уверенно смотреть в будущее. Тепла, добра и света вам и вашим близким. Сухих рукавов! С Днем пожарной охраны!» – поздравил коллег Руслан Назаров. Глава Главного управления МЧС по Мурманской области вручил отличившимся сотрудникам ряд ведомственных наград.



«Дорогие друзья, поздравляю вас! На протяжении почти четырёх сотен лет тушение пожаров было важной государственной задачей. Пожарная служба развилась от свободных пожарных дружин в высокопрофессиональную службу, части и отряды. Но все эти годы главные цели и задачи остаются прежними – это тушение пожаров и спасение людей. Спасение жизни – одна из самых благородных целей. Прошу вас помнить об этом всегда в вашей работе. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд», – обратился к коллегам Александр Зива и вручил ряду сотрудников медали Всероссийского добровольного пожарного общества.



В рамках праздничных мероприятий состоялось посвящение в пожарные: 23 новобранца прошли традиционный ритуал с водой. Их напутствовали Андрей Чибис и Руслан Назаров.



На улице Ленинградской для гостей праздника развернулась выставка техники, были организованы конкурсы, викторины и эстафеты, прошёл концерт творческих коллективов, работала полевая кухня. Кроме того, впервые в регионе состоялись соревнования «Вертикальный вызов»: 53 специалиста газодымовой защиты в полном обмундировании на время поднимались по лестнице на 18-й этаж отеля «Азимут».

Впервые на территории Мурманской области состоялись соревнования «Вертикальный вызов» по скоростному подъёму на 18-й этаж среди газодымозащитников. 53 участника состязались в звании самого быстрого и выносливого. Это не просто шоу, это каждодневная необходимость - ведь от того, как быстро поднимутся пожарные, зависит, как скоро они примутся за спасение людей и тушение огня, считает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

По итогам соревнований в командном зачёте победу одержала команда 1 пожарно-спасательной части 1 ПСО #МЧСМурманск, второе место у команды пожарной части 12 Мурманского филиала ГПС УГОЧСиПБ, третье - команда 8 пожарно-спасательной части 2 ПСО #МЧСМурманск.

В личном первенстве лучшим стал Иван Селиванов (#МЧСМурманск), поднявшись на 18-й этаж за 1 минуту 57 секунд, второе место с результатом 2 минуты 10 секунд у Пантюхина Александра (#МЧСМурманск), третье место занял Пилевин Максим (УГОЧСиПБ), показав результат в 2 минуты 14 секунд.

Видео доступно по ссылке https://t.me/mchs_murmansk/697

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4734695#group=group-2&photo=5