На внутреннем рынке в основном сохранялась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу

За прошедший период, с 24 февраля по 1 марта текущего года, в оптовом сегменте внутреннего рынка в основном сохранялась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу.

Как сообщает Росрыболовство, на северо-западе под влиянием активизации спроса со стороны переработчиков на 2,1%, до 145 рублей за килограмм, укрепились цены на скумбрию. Цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность.

Розничные цены снижаются. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 18 по 24 февраля понизился на 0,1%.