На водозаборе Туломы после реконструкции был осуществлён пробный пуск воды

Завершилась реконструкция водозаборных сооружений в Туломе, которая проходила в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода». Вчера состоялся пробный пуск воды, на котором присутствовали вице-губернаторы Владислав Сандурский и Юрий Сердечкин.

«К реконструкции водозабора приступили в июне 2019 года. Были сложности с корректировкой проектной документации – с учётом современных технологий необходимо было добавить несколько емкостей. В целом реконструкция шла в небольшом напряжении, но строители справились, благодаря в том числе и заказчику», – отметил Владислав Сандурский.

Строительно-монтажные работы завершены в полном объёме. В соответствии с техническим заданием было построено здание водопроводных очистных сооружений с размещением водоочистного оборудования «Струя-860», насосов промывки водоочистного оборудования, реагентного хозяйства, хлордозаторной со складом гипохлорита натрия, бытовых помещений и мастерской для временного ремонтного персонала. В существующем здании насосной станции разместили оборудование для очистки промывных вод перед их подачей.

Протяженность водовода составляет около 4 км. Производительная мощность станции – 860 кубических метров в сутки. Схема очистка воды – традиционная двухступенчатая. Функционирование сооружений обеспечивают два сотрудника. Возможно дистанционное управление технологическими процессами.

«До сих пор полноценной очистки воды в селе не было, ее показатели превышали допустимые по цветности – до 2,5 раз; мутности – до 14 раз; железу – до 4,3 раза. Считаю, что выполненные работы очень важны для Туломы, почти две тысячи жителей получат возможность пользоваться услугой качественного водоснабжения», – подчеркнул Юрий Сердечкин.