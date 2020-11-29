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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.20 09:00

На водозаборе в Туломе приступают к монтажу дополнительных резервуаров для очистки воды

В рамках национального проекта «Экология» в Туломе продолжается реконструкция водозаборных сооружений. Ход работ на объекте проконтролировал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Реконструкция водозаборных сооружений вышла на финишную прямую. На объект доставили оставшиеся два дополнительных резервуара по очистке воды емкостью 50 кубометров. Начинается их монтаж, после которого пройдут пуско-наладочные работы. Ещё два резервуара были установлены ранее. Представители шеф-монтажной организации уже побывали на объекте и провел все необходимые работы», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, вице-губернатор поставил ряд задач подрядчику, проектировщику и заказчику и отдельно поручил устранить замечания по строительному надзору.

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