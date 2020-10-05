На водозаборных сооружениях Туломы продолжаются мероприятия по строительству и реконструкции зданий, модернизации оборудования

Ход работ проверили заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Алёна Кузнецова. В контрольном мероприятии также приняли участие глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, представители подрядной организации ООО «Североморская строительная компания».

В настоящее время в здании водоочистки смонтировано новое, уникальное оборудование – установка «Струя», которая представляет собой законченный автоматизированный блок полной заводской готовности. Оборудование позволит не только обеспечить надлежащее качество питьевой воды, но и автоматизировать большинство производственных процессов.

В существующем здании насосной станции также продолжается монтаж нового оборудования. Завершается внешняя отделка фундамента, в активной фазе работы по благоустройству прилегающей территории.

«Необходимо существенно нарастить темпы и завершить предусмотренные графиком работы по благоустройству. До наступления холодов осталось совсем немного времени», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Все работы по региональному проекту «Чистая вода» реализуются в установленные сроки и будут завершены в конце 2020 года.

Для справки:

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, реконструкция водозаборных сооружений в Туломе проходит в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость муниципального контракта составляет более 75 млн рублей – это средства федерального и областного бюджета. В рамках контракта предусмотрена капитальная реконструкция существующего здания водоочистных, а также строительство новой насосной станции, модернизация оборудования.