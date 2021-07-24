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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.21 11:00

На военной базе Минобороны России в Арктике построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн

В канун празднования Дня Военно-морского флота России на военной базе Северного флота «Арктический трилистник», расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, открыт самый северный в мире крытый плавательный бассейн.

Задачу о строительстве сложного гидротехнического сооружения на арктической военной базе ко Дню Военно-морского флота несколько месяцев назад поставил военно-строительному комплексу Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Характеристики уникального объекта, в кратчайшие сроки возведенного специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России: длина – 25 метров, глубина – 1,8 метра, три спортивные дорожки, современные технологии водоочистки и подогрева воды – позволяют обеспечивать пропускную способность для занятий плаванием 24 человека, круглосуточную эксплуатацию и поддержание оптимальной температуры воды 26-28 градусов. Вода для заполнения чаши бассейна подается из снегоплавильных установок, подготовка воды – подогрев, рециркуляция, фильтрация и обеззараживание осуществляется с использованием самого современного технологического оборудования и отвечает установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

В здании бассейна в соответствии с принятыми строительными нормами и правилами установлены панорамные окна, размещены душевые комнаты, гардеробная, раздевалки и вспомогательные помещения. Возведенный с использованием передовых строительных технологий крытый плавательный бассейн позволит военнослужащим, проходящим военную службу в суровых условиях Арктики, круглогодично заниматься плаванием, что положительно скажется на поддержании хорошей физической формы, будет способствовать снятию эмоционального напряжения и стресса, нормализации сна, укреплению иммунитета и общей сопротивляемости организма к внешним раздражителям.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Арктический трилистник» – второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым – на 75-м градусе северной широты был построен «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. Автономность комплекса позволяет обеспечить комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет. Строительство комплекса велось с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, позволяющих минимизировать расход энергии, он максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.

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