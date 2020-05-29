На вольную жизнь в реку Умба отправились более 67 тысяч мальков царской рыбы

Экологи Ковдорского ГОКа совместно со специалистами Мурманского филиала Главрыбвода провели экологическую акцию по выпуску мальков-годовиков атлантического лосося (сёмги) с Кандалакшского экспериментального лососевого завода в реку Умба в Кировском районе.

На вольную жизнь отправились более 67 тысяч мальков царской рыбы. Через 1-2 месяца их уже будет не отличить от диких собратьев. Год-два молодняк будет жить в реке, потом уйдёт в море и вернётся на нерест только через 3-5 лет.

Если учесть, что цена взрослой особи достигает 3 тысяч рублей, то легко посчитать, что рыбы выпущено на 200 миллионов.

Экологи считают такую акцию крайне полезной для окружающей среды северного региона. Биологическая ёмкость реки Умба – 35 тысяч производителей сёмги, в настоящее время в неё заходит менее 1000 голов. Заводская молодь, которая в результате естественного отбора выжила, спаслась от хищников, адаптировалась к диким условиям, возвращаясь в реку, не может дойти - её незаконно изымают браконьеры на путях миграции в прибрежной морской зоне и в устье реки.

Мероприятие, помогающее сохранить популяцию лосося в регионе, проводится ежегодно в целях компенсации антропогенной нагрузки Ковдорского ГОКа на окружающую среду и восполнения биоресурсов Мурманской области.