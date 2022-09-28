На вопросы северян о программе капремонта ответят в прямом эфире

Куда идут взносы на капремонт? Как попасть в программу? Что в этом году уже успели отремонтировать? Как заменить вышедший из строя бойлер? На эти и другие вопросы северян в прямом эфире ответит первый замминистра строительства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция стартует 29 сентября в 14.30 на официальной странице правительства Мурманской области.

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом. Свои вопросы по теме уже сейчас можно задать в комментариях под трансляцией.

Фото: https://gov-murman.ru