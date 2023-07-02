На вопросы северян ответит председатель комитета по ветеринарии Мурманской области

В Мурманской области ввели административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Какое наказание ждёт нерадивых хозяев, которые не убирают за своими животными, выгуливают их без намордника и поводка? Куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушения?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном совместно с ЦУР Мурманской области, ответит председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Трансляция стартует 3 июля в 14.30.

Задать вопросы можно в комментариях под записью: https://vk.com/wall-120229555_91386

Фото: https://gov-murman.ru