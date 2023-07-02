Мурманская область. Арктика (16+)02.07.23 12:00
На вопросы северян ответит председатель комитета по ветеринарии Мурманской области
В Мурманской области ввели административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных.
Какое наказание ждёт нерадивых хозяев, которые не убирают за своими животными, выгуливают их без намордника и поводка? Куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушения?
На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном совместно с ЦУР Мурманской области, ответит председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.
Трансляция стартует 3 июля в 14.30.
Задать вопросы можно в комментариях под записью: https://vk.com/wall-120229555_91386
Фото: https://gov-murman.ru
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Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah-bolshimi-ili-malenki
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