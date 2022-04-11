На вопросы северян в сфере недвижимости ответит заместитель руководителя областного Росреестра

12 апреля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. На вопросы северян ответит заместитель руководителя Элеонора Алексеевна Кукунова.

Мурманчане и жители области смогут проконсультироваться по вопросам оформления прав на объекты жилого и нежилого назначения, земельные участки. Узнать, как оформить права на недвижимость в другом регионе страны, и как защитить свою собственность.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, задать вопрос можно по телефону 8 (8152) 56-70-01 («горячая линия» с заместителем руководителя).

Фото: https://zaozersk.mfc51.ru/6-dekabrya-v-upravlenii-rosreestra-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-s-predstavitelyami-rielterskih-agentstv/