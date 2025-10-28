На вопросы жителей региона нужно реагировать быстро и со всей ответственностью - Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания обсудили итоги «прямой линии» с губернатором, которая проходила 7 сентября. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что от жителей поступило более 2000 вопросов и предложений.

«По итогам докладов от профильных ведомств, 80% решены, остальным требуется чуть больше времени, но работа продолжается, на жёстком контроле. Все заявители уведомлены о статусе их обращений. Сегодня послушаем подробный отчёт. Задача всех ведомств и контрольного блока в аппарате правительства – крайне внимательно относиться к обращениям граждан, обеспечивать решение, максимально дожимать конкретные вопросы. А с учётом предложений, которые поступили от людей, формировать соответствующие инициативы, обращать на них внимание при определении приоритетов, в том числе при планировании бюджета», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание коллег – руководителей профильных ведомств, администраций муниципалитетов, что на вопросы жителей нужно реагировать быстро и со всей ответственностью.

«Важно выстраивать работу, не дожидаясь очередной «прямой линии». Я не случайно обращаю внимание на комментарии под оперативным совещанием, в целом на комментарии в соцсетях, чтобы эти вопросы отрабатывать. По воскресеньям публикую отчёт, какие вопросы отработаны за неделю именно исходя из тех сигналов, которые поступают под постами», – сказал Андрей Чибис.

Как отметила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, анализ отработки обращений, поступивших на «прямую линию», провёл «Губернаторский контроль».

«Всего поступило более 2 тысяч вопросов граждан. Из них на платформу обратной связи на госуслугах – более 270 вопросов, более 230 звонков зарегистрировал колл-центр и порядка 1500 комментариев оставили жители в социальных сетях. Отработано 100% обращений. Из них 80% решено положительно, по 20% продолжаются работы. Все обращения остаются на контроле до полной реализации. Заявители уведомлены», – прокомментировала Надежда Аксенова.

Надежда Аксенова сообщила, что топ-5 тем касались ЖКХ (27%), образования (15%), благоустройства (14%), дорог и транспорта (13%), здравоохранения (9%). Также северяне задавали вопросы по спортивной сфере, соцобслуживанию, культуре и другим направлениям.

«В сфере ЖКХ основной блок касался необходимости ремонта кровель, фасадов, осушения подвалов, вывоза ТКО, замены водоподогревателей, горячего и холодного водоснабжения. Выполнены работы по 64 адресам, по 56 – продолжаются. В сфере благоустройства говорили о ремонте дворов, создании муралов, установке детских площадок и освещении, устройстве общественных территорий. Работы выполнены по 25 адресам, на 7 – продолжаются. В сфере образования в основном люди обращались по мерам поддержки, реорганизации учреждений, ремонту. В здравоохранении – по обеспечению льготными лекарствами, записи на приём к врачу, сроках ремонта оборудования и различных выплатах», – отметила Надежда Аксенова. Подробно по конкретным темам подробности рассказали заместитель губернатора Ольга Вовк, заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев, министр образования и науки Диана Кузнецова.

Надежда Аксенова сообщила, что в блоке «дороги и транспорт» жители уточняли о возможности проведения ремонта дорог и сроках окончания ведущихся ремонтов, установке остановочных павильонов.

«По вопросам, которые звучали: строительство транспортной развязки на подъезде к Североморску, – завершено; выполнен ямочный ремонт проезжей части автоподъезда в Кильдинстрой км 0-2,849; проведено грейдирование дороги на Тик-Губу в районе СНТ и автоподъезда к Лесозаводскому, установлены новые остановки в Спутнике и Верхнем Луостари. Студенты Северного национального колледжа теперь пользуются скидкой 60% при проезде в автобусе 102 «Ревда-Ловозеро», подключив данную опцию в ЕКЖ», – сообщила Надежда Аксенова.

В сфере спорта жители интересовались сроками окончания строительства и ремонта объектов и оборудования, открытия, различных выплат.

«Из уже решенных вопросов: в Североморске возобновлены тренировки юных хоккеистов на Ледовой арене Северного флота. В Кандалакше – отремонтирован бассейн в Детско-юношеской спортивной школе. В Снежногорске отремонтирована малая чаша бассейна. В н.п. 19 км Печенгского округа – оборудована новая скейт-площадка, а в Зверосовхозе обустроено футбольное поле», – отметила вице-губернатор – руководитель аппарата правительства.

По направлению социального обслуживания жители интересовались мерами поддержки участников СВО и их семей, различными выплатами, работой учреждений соцобслуживания.

«В числе выполненных: в парке «Снежинка» в Мурманске оборудован спуск для маломобильных граждан; в Мончегорске предоставлено помещение для размещения Службы сопровождения сопровождающих замещающих семей; решён квартирный вопрос многодетной мамы шестерых детей из Мончегорска», – прокомментировала Надежда Аксенова.

В сфере культуры по итогам обращений северян запущена онлайн-продажа билетов на ледокол «Ленин». Также северяне интересовались сроками завершения строительства Центра культурного развития в Мурманске – объект сдан.

В завершение губернатор подчеркнул, что большая часть обращений – темы муниципальных властей.

«По понятным причинам большой объём – это то, с чем люди сталкиваются ежедневно: не убран подъезд, не оборудован спуск и так далее. И подавляющее большинство вопросов требует даже не дополнительных денег, но оперативной, своевременной реакции муниципалитетов, отраслевиков, компаний. Крайне важно управленцам внимательно следить за конкретными сигналами жителей, вовремя или превентивно включаться, а также планировать и предусматривать средства. Блок контроля аппарата правительства, муниципалитеты и компании, которые добросовестно, а не формально работают, – хочу поблагодарить. Но не расслабляться, а доделать все вопросы, по которым ещё не зафиксирован конечный результат. И постоянно работать по обращениям, которые фиксируются под постами в социальных сетях», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556036/#&gid=1&pid=1