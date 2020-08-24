На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется 300–350 млн рублей - ОСК

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчёт суммы ущерба авианосцу «Адмирал Кузнецов». На восстановление судна после пожара направят от 300 млн до 350 млн рублей, сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

«Общий бюджет (на восстановление) находится в диапазоне 300–350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», — сказал господин Рахманов в интервью ТАСС.

Глава ОСК сообщил, что сейчас на судне идут интенсивные работы, докование корабля должно состояться летом 2021 года. Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год. По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдёт во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны. К 2023 году этот док будет переделан в капитальное сооружение для постоянной работы с кораблями Северного флота.

Напомним, в 2019 году на борту «Адмирала Кузнецова», который был на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Два человека погибли, более десяти пострадали. Само судно, по словам экспертов, критических повреждений не получило. В июне ОСК подписала контракт на строительство сухого дока для ремонта крейсера, предыдущий контракт был разорван из-за срыва работ.