На восстановление памятника в Ревде в областном бюджете заложат 10,5 млн рублей

За неделю ЦУР зафиксировал 765 сообщений, поступивших в социальных сетях, на порталы «Наш Север» и Госуслуги. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Чаще всего жители сигнализировали о проблемах благоустройства. На втором месте – вопросы ЖКХ. Далее следуют блоки «Дороги», «Социальное обслуживание» и «Здравоохранение».

Высокий резонанс в соцсетях и СМИ получила информация из Ревды о разрушении памятника лётчикам экипажа капитана Кузина, прикрывавшим караван РQ-16 и погибшим возле посёлка Поной в 1942 году.

«Отмечается, что территория Холма Славы, где захоронили останки бойцов в 1974 году, приходит в упадок: облупилась краска на поребриках, отвалилась и раскололась гранитная плитка, ступени заросли мхом. Северяне просят взять на контроль ремонт мемориала», – сообщил Алексей Медведев.

По словам председателя комитета молодежной политики Мурманской области Егора Хаценко, на 2023 год в проекте бюджета заложены денежные средства по заявке муниципального образования на восстановление памятника в размере 10,5 млн рублей.

«До тех пор, пока не будут начаты работы по приведению памятника в надлежащее состояние, прошу провести профилактические мероприятия, которые позволят минимизировать дальнейшее разрушение», – обратилась врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

По информации представителя Ловозерского района, уборка территории рядом с памятником уже проведена, сегодня на мемориальном комплексе начнутся косметические работы.

Кроме того, жители Мурманской области сигнализировали о несанкционированных свалках у озера Сорока и в районе Мохнаткиной Пахты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/