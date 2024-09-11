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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 15:00

На Восточном экономическом форуме оценили возможность создания Международного научного центра на Шпицбергене

Уникальный регион – архипелаг Шпицберген, расположенный за полярным кругом всего в 900 км от Северного полюса, предполагает равный доступ стран – участниц Парижского договора 1920 года к осуществлению хозяйственной и научной деятельности. Особую ценность и важность исследования на Шпицбергене приобрели в последние десятилетия в связи с глобальными изменениями климата на планете.

«Климатические изменения, которые мы повсеместно наблюдаем на планете, проявляются на Шпицбергене особенно ярко. Дело в его особом географическом положении. Шпицберген – самый западный из цепочки арктических архипелагов, и он первый принимает тепло, которое переносится из Атлантики воздушными массами и морскими течениями. Именно поступление дополнительного количество тепла через этот механизм, как принято считать, в конечном счете, приводит к повышению температуры воздуха, уменьшению ледовитости и толщины льды, другим изменениям в Арктике», – рассказал в ходе дискуссии Юрий Угрюмов.

Как пишет vk.com/arcticandantarctic, по словам ученого, Шпицберген является очень хорошим индикатором климатических изменений, происходящих на планете. Согласно оценкам, за последние 120 лет температура воздуха на архипелаге росла в три раза быстрее, чем в среднем на Земле.

«Вполне уместно рассматривать архипелаг в качестве своеобразной природной лаборатории, места приложения серьёзных международных усилий для изучения процессов, связанных с глобальным потеплением. И первым шагом могло бы стать создание системы комплексного мониторинга состояния природной среды архипелага. Это серьёзная задача, и она под силу только объединению институтов из различных государств», – отметил Юрий Угрюмов.

По решению правительства Российской Федерации с 2016 года работает Российский научный центр на архипелаге Шпицберген (РНЦШ), представляющей на текущий момент консорциум 14 организаций Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Минобрнауки РФ, работающих по единой программе. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт определен в качестве опорной организации, обеспечивающей работу РНЦЩ.

Оценивая инициативу создания международного научного центра на архипелаге, Юрий Угрюмов отметил, что Российский научный центр на Шпицбергене, имеет большой опыт выполнения международных научных проектов, необходимые компетенции и международные связи, знания о локальных особенностях природной и ряды данных о состоянии природной среды. Поэтому создать площадку для совместной работы ученых разных стран можно только опираясь на РНЦШ. При этом важно существенно укрепить его материально-техническую базу.

 

Фото (Игорь ВАСИЛЕВИЧ, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246635%2Fwall-165713521_6006

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