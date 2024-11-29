На востоке Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях местами опустится до -24°

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области сильный порывистый ветер.

Сегодня, 29 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -14-19°, на востоке местами до -24°, днём -1-6°. Гололедица.