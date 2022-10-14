На войсковом стрельбище мобилизованные северяне выполнили упражнения учебных стрельб из новых автоматов АК-12 и пулемётов Калашникова

С мобилизованными северянами в мотострелковом соединении армейского корпуса Северного флота, дислоцированном в Мурманской области, проведены занятия по огневой подготовке в составе подразделений. Мотострелки изучали особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учётом опыта проведения специальной военной операции.

На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою, а также выполнили упражнения учебных стрельб из новых автоматов АК-12 и пулемётов Калашникова по неподвижным и появляющимся мишеням как с места, так и в движении передвигаясь по пересеченной местности для смены огневой позиции.

Также были выполнены упражнения по метанию гранат из окопа. На занятиях на полигоне военнослужащие из числа мобилизованных впервые отрабатывали стрельбу реактивными штурмовыми гранатами по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника.

Реактивная штурмовая граната используется как дополнительное вооружение стрелка и предназначена для поражения живой силы противника на открытой местности, в укрытиях полевого типа, зданиях и сооружениях различного типа, легкобронированной и небронированной техники.

Помимо выполнения упражнений учебных стрельб в рамках занятий личный состав обучался выбору и маскировке позиций для стрельбы, а также их инженерному оборудованию.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дополнительно командирами подразделений в ходе стрельб оттачивались навыки в управлении огнём подчиненных подразделений в назначенных секторах стрельбы с учётом наличия и расхода боеприпасов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441461@egNews