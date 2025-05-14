На время ремонта теплохода «Клавдия Еланская» транспортное сообщение с ЗАТО г. Островной обеспечит вертолёт Ми-8
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой ЗАТО г. Островной Ольгой Огиновой. Среди тем для обсуждения — текущая ситуация в городе и вопросы, связанные с предстоящим плановым ремонтом теплохода «Клавдия Еланская». Уже в середине лета судно временно уйдёт с маршрута.
По итогам встречи губернатор дал поручения профильным ведомствам проработать альтернативный вариант транспортного сообщения.
«Я поручил найти источники финансирования и обеспечить своевременный ремонт «Клавдии Еланской», чтобы наладить её стабильное функционирование после завершения работ. Сейчас важно своевременно информировать жителей о графике рейсов теплохода и обеспечить регулярное вертолётное сообщение», — подчеркнул Андрей Чибис.
Глава региона поставил ряд конкретных задач: оперативно выделить необходимые финансовые средства на проведение ремонтных работ судна, обеспечить их выполнение в установленные сроки и с надлежащим качеством, а также наладить оперативное информирование населения об изменениях в расписании «Клавдии Еланской».
Планируется, что воздушное сообщение между Мурманском и ЗАТО г. Островной будет осуществлять вертолёт Ми-8, как это было в 2021 и 2024 годах.
По окончании ремонта теплоход снова выйдет на обслуживание морской линии Мурманск - Островной.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/