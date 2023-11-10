На все вопросы, поступившие в ходе встречи главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина с жителями областного центра, будут даны ответы

Вчера в Управлении Первомайского округа областного центра состоялась встреча главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина с жителями областного центра. Участники встречи задавали вопросы о благоустройстве, высказывались о безопасности дорожного движения и работе управляющих организаций, интересовались строительством домов в городе Мурманске.

Юрий Сердечкин рассказал о реализации проектов на территории города Мурманска.

Так, в этом году завершена реконструкция стадиона «Юность». В ближайшее время поле будет залито льдом, тренироваться на катке смогут воспитанники спортивной школы и все желающие.

Подходит к концу благоустройство зелёной зоны Чистого ручья. Реализация проекта была рассчитана на два года. На территории вдоль проспекта Кольского - от улицы Баумана до улицы Генерала Щербакова появятся зоны с детской и спортивной площадками, скалодромом и скейт-парком, места для пеших прогулок и специальная территория для выгула собак.

В строящемся доме на улице Шевченко за театром Северного флота планируется выкупить часть квартир для нуждающихся в предоставлении жилья.

Как сообщает администрация города Мурманска, на все вопросы, поступившие в ходе сегодняшнего мероприятия, в том числе онлайн, будут даны ответы.

Взаимодействие городских властей и жителей заполярной столицы не ограничивается очными встречами. Мурманчане могут обратиться в администрацию города Мурманска онлайн: через официальную группу «ВК» или интернет-приёмную: https://www.citymurmansk.ru/obratnaya_svyaz.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26085&page=1