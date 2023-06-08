На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл - заявление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

Министерство обороны Российской Федерации 8 июня опубликовало заявление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу: «Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июня опубликовало заявление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу: «Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны.

Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл.

В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили.

За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения».

Фото и видео: https://vk.com/mil