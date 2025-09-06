В ходе рабочей поездки 4 сентября в Североморск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями муниципалитета. Глава региона отметил, что он осмотрел ряд знаковых для Североморска социальных объектов, в которых завершены и ведутся ремонты, и напомнил, что работы реализуются по плану «На Севере – жить!», программе реновации ЗАТО, президентским национальным проектам. Губернатор пригласил жителей к открытому диалогу и подчеркнул, что на всех уровнях власти важно оперативно принимать сигналы людей и реагировать на них.

Житель улицы Сафонова отметил, что дома в его районе активно ремонтируют, идёт благоустройство городского парка, в том числе расширение дорожек, установка уличного освещения, а также уточнил, что еще планируют сделать на общественной территории. Губернатор ответил, что в планах – сделать так, чтобы жителям всех возрастов было интересно проводить здесь время.

«Мы переложили все дороги и тротуары, входная группа выглядит достойно, памятник Ленину, детская площадка обновлена, скейт-парк сделали два года назад. Освещение делали и продолжим. Дальше планируем облагородить зону сцены и создать места для зрителей под крышей, организовать зону Wi-Fi. Важно, что по нашей концепции эта сцена должна жить. То есть, мы дадим возможность выступать там творческим коллективам, молодёжи, подключиться, проводить мероприятия. Также в проекте установка качелей. МАФы, лавочки, пространства для отдыха. Также обсуждали создание места с красивыми домиками, где можно будет проводить ярмарочные мероприятия. Задача – чтобы парк ожил, чтобы людям было интересно проводить там досуг. И мы открыты к новым идеям и предложениям по следующим шагам», – подчеркнул губернатор.

Ещё один житель муниципалитета поблагодарил губернатора за проведение в регионе фестиваля уличного искусства «РОСТ» и предложил рассмотреть Североморск в качестве следующей площадки. Глава региона отметил, что идея будет обязательно принята к рассмотрению.

Жительница Североморска рассказала, что вместе с мужем планирует взять «Арктическую ипотеку», но организация, в которой трудоустроен глава семьи, зарегистрирована в Ленинградской области. Фактически трудовая деятельность осуществляется в нашем регионе. Девушка попросила губернатора помочь реализовать право на льготу. Андрей Чибис отметил, что вопрос будет рассмотрен с профильными специалистами.

«Постараемся помочь. Не переживайте, домов сейчас строится много, только в Мурманске 10 – одновременно в стройке, в том числе на продажу. С юридическим нюансом разберемся в рамках правового поля, чтобы снять такую проблему для жителей региона», – ответил глава региона.

Мама воина, погибшего на специальной военной операции, рассказала, что работает учителем начальных классов и поблагодарила за внимание к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе проведение уроков мужества в школах. Северянка предложила создать серию видеофильмов о целях и задачах СВО и героях операции, помощи волонтёров.

«Низкий Вам поклон, что воспитали сына-героя. Полностью с Вами согласен, что такой проект необходим», – подчеркнул губернатор.

Юная жительница муниципалитета отметила внимание к сфере образования и реализацию проекта «Арктическая школа». «Я с большим интересом наблюдала за созданием в Мурманске Губернаторского лицея. Будет ли такой же в Североморске?», – спросила она главу региона.

Губернатор сообщил, что в этом учебном году в новом лицее в Мурманске предстоит апробировать образовательную программу. Её масштабирование и создание аналогичного учреждения запланировано в Североморске: в рамках программы реновации заложены средства на ремонт школы №7, в которой будет реализован подобный лицей с технологическим уклоном.

Кроме того, на встрече представили инициативы жителей. Представители волонтёрского движения «Чистое дело» устанавливают в городе «дог-боксы» и призывают к уборке за питомцами.

Они готовы расширить проект и на другие города, а также предложили обсудить с профильными ведомствами, как развить гражданскую ответственность у владельцев животных.

Губернатор согласился, что вопрос актуальный и требует внимания. «К примеру, можно рассмотреть привлечение современных технологий, таких, как видеонаблюдение. Обязательно проговорим все вместе. Мы готовы дать вам грант для развития», – сказал губернатор.

Также говорили о жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонтах, благоустройстве и уборке. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, взяты в работу и будут на контроле губернатора.

