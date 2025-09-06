В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампанийВ первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 18:00

На всех уровнях власти важно оперативно принимать сигналы людей и реагировать на них

В ходе рабочей поездки 4 сентября в Североморск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями муниципалитета. Глава региона отметил, что он осмотрел ряд знаковых для Североморска социальных объектов, в которых завершены и ведутся ремонты, и напомнил, что работы реализуются по плану «На Севере – жить!», программе реновации ЗАТО, президентским национальным проектам. Губернатор пригласил жителей к открытому диалогу и подчеркнул, что на всех уровнях власти важно оперативно принимать сигналы людей и реагировать на них.

Житель улицы Сафонова отметил, что дома в его районе активно ремонтируют, идёт благоустройство городского парка, в том числе расширение дорожек, установка уличного освещения, а также уточнил, что еще планируют сделать на общественной территории. Губернатор ответил, что в планах – сделать так, чтобы жителям всех возрастов было интересно проводить здесь время.

«Мы переложили все дороги и тротуары, входная группа выглядит достойно, памятник Ленину, детская площадка обновлена, скейт-парк сделали два года назад. Освещение делали и продолжим. Дальше планируем облагородить зону сцены и создать места для зрителей под крышей, организовать зону Wi-Fi. Важно, что по нашей концепции эта сцена должна жить. То есть, мы дадим возможность выступать там творческим коллективам, молодёжи, подключиться, проводить мероприятия. Также в проекте установка качелей. МАФы, лавочки, пространства для отдыха. Также обсуждали создание места с красивыми домиками, где можно будет проводить ярмарочные мероприятия. Задача – чтобы парк ожил, чтобы людям было интересно проводить там досуг. И мы открыты к новым идеям и предложениям по следующим шагам», – подчеркнул губернатор.

Ещё один житель муниципалитета поблагодарил губернатора за проведение в регионе фестиваля уличного искусства «РОСТ» и предложил рассмотреть Североморск в качестве следующей площадки. Глава региона отметил, что идея будет обязательно принята к рассмотрению.

Жительница Североморска рассказала, что вместе с мужем планирует взять «Арктическую ипотеку», но организация, в которой трудоустроен глава семьи, зарегистрирована в Ленинградской области. Фактически трудовая деятельность осуществляется в нашем регионе. Девушка попросила губернатора помочь реализовать право на льготу. Андрей Чибис отметил, что вопрос будет рассмотрен с профильными специалистами.

«Постараемся помочь. Не переживайте, домов сейчас строится много, только в Мурманске 10 – одновременно в стройке, в том числе на продажу. С юридическим нюансом разберемся в рамках правового поля, чтобы снять такую проблему для жителей региона», – ответил глава региона.

Мама воина, погибшего на специальной военной операции, рассказала, что работает учителем начальных классов и поблагодарила за внимание к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе проведение уроков мужества в школах. Северянка предложила создать серию видеофильмов о целях и задачах СВО и героях операции, помощи волонтёров.

«Низкий Вам поклон, что воспитали сына-героя. Полностью с Вами согласен, что такой проект необходим», – подчеркнул губернатор.

Юная жительница муниципалитета отметила внимание к сфере образования и реализацию проекта «Арктическая школа». «Я с большим интересом наблюдала за созданием в Мурманске Губернаторского лицея. Будет ли такой же в Североморске?», – спросила она главу региона.

Губернатор сообщил, что в этом учебном году в новом лицее в Мурманске предстоит апробировать образовательную программу. Её масштабирование и создание аналогичного учреждения запланировано в Североморске: в рамках программы реновации заложены средства на ремонт школы №7, в которой будет реализован подобный лицей с технологическим уклоном.

Кроме того, на встрече представили инициативы жителей. Представители волонтёрского движения «Чистое дело» устанавливают в городе «дог-боксы» и призывают к уборке за питомцами.

Они готовы расширить проект и на другие города, а также предложили обсудить с профильными ведомствами, как развить гражданскую ответственность у владельцев животных.

Губернатор согласился, что вопрос актуальный и требует внимания. «К примеру, можно рассмотреть привлечение современных технологий, таких, как видеонаблюдение. Обязательно проговорим все вместе. Мы готовы дать вам грант для развития», – сказал губернатор.

Также говорили о жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонтах, благоустройстве и уборке. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, взяты в работу и будут на контроле губернатора.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552909/#&gid=1&pid=24

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Прощаться не будем». Художественный фильм (16+)01:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»