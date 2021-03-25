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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 17:00

На всероссийских соревнованиях по биатлону мурманские спортсмены выиграли почти все медали

В мурманской «Долине Уюта» завершились всероссийские соревнования по биатлону 86-го Праздника Севера. На старт гонки вышли профессиональные лыжники – юноши и девушки от 17 до 18 лет из Мурманской, Вологодской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Наш регион на соревнованиях представили воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

В спринте на 6 км сильнейшими спортсменками стали Алена Казакова из Мурманска, Полина Перина из Санкт-Петербурга, замкнула тройку лидеров мурманчанка Екатерина Васина.

В спринте на 7,5 км мурманские спортсмены заняли весь пьедестал почета. «Золото» взял Салим Усманов, Илья Амелин на втором месте, «бронза» у Виктора Комарова.

В массовом заезде на 12 км среди юношей нашим спортсменам также не было равных. Мурманчане завоевали все медали: первое место у Ильи Крылова, второе у Ильи Амелина, третье у Салима Усманова.

Заполярные лыжницы Екатерина Васина и Юлия Сербина также проявили волю к победе, забрав «золото» и «бронзу» в масстарте на 9 км. Второе место у спортсменки из Санкт-Петербурга Полины Периной.

Как сообщает региональное Министерство спорта, отличные результаты показали наши спортсмены и в заключительный день соревнований в эстафетах 3х7,5 км среди юношей и 3х6 км среди девушек. Команды юношей – представителей Мурманской области заняли первое и второе место, «бронза» досталась смешанной команде спортсменов из Вологодской и Мурманской областей, а также из Санкт-Петербурга.

«Серебро» у команды мурманских девушек. С небольшим отрывом победила команда представительниц из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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