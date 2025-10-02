На всероссийских соревнованиях в Коломне заполярные конькобежцы завоевали девять медалей

В Коломне завершились всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». В соревнованиях приняли участие 207 спортсменов из более 20 регионов России. Данные состязания принесли заполярным конькобежцам новые награды.

Дистанция 3000 метров добавила в копилку золотые медали Ксении Коржовой и Никите Успехову.

Обладателями серебряных медалей стали Мария Валигура на дистанции 3000 метров, Максим Сутурин на дистанциях 1500 и 1000 метров.

«Бронзу» завоевали Анна Куприкова на дистанциях 1500 и 1000 метров, Иван Валигура на дистанции 3000 метров, Иван Крахмалев на дистанции 1000 метров.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото (конькобежный центр «Коломна»): https://gov-murman.ru/info/news/554422/#&gid=1&pid=9