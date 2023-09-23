На всероссийском форуме «ЭТНОМУРМАН» молодёжи рассказали о туристическом потенциале региона

На V Всероссийском форуме «ЭТНОМУРМАН», который в эти дни проходит в столице региона, молодёжи рассказали о туристическом потенциале Мурманской области.

В рамках тематического блока «Туризм» заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев совместно с представителями регионального Туристского информационного центра выступили с презентацией туристического потенциала региона.

«Сегодня Мурманская область лидер туристического потока в Арктической зоне Российской Федерации. Формируя актуальные туристические продукты, нам удается сохранять и наращивать темп привлечения гостей за арктической экзотикой, в том числе благодаря этнографическому туризму», – отметил Денис Мальцев.

В ходе встречи Туристский информационный центр презентовал настольную игру «Поймай северное сияние», а также туристический сувенир «Паспорт полярника», благодаря которому удобно планировать своё путешествие по Кольскому полуострову.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, основными направлениями работы форума в этом году стали развитие этнографического туризма в Арктических регионах, реализация общественных инициатив в северных регионах, а также традиционное культурное многообразие как фактор развития молодежного предпринимательства.

Организаторами форума выступили Министерство внутренней политики Мурманской области совместно с Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

Фото: https://gov-murman.ru