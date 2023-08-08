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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.23 10:45

На Всероссийском совещании в Уфе специалисты обсудят вопрос повышения доступности первичного звена здравоохранения

Минздрав Мурманской области участвует во Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Уфе. В этом мероприятии принимают участие заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и первый заместитель министра Екатерина Сулима.

В течение двух дней актуальные вопросы оказания медпомощи обсудят более 500 организаторов здравоохранения – представители Минздрава России и подведомственных организаций, региональные министры здравоохранения, руководители территориальных фондов ОМС и Росздравнадзора. Также в рамках совещания запланирована демонстрация лучших практик субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Развитие первичной медико-санитарной помощи – ключевая тема нацпроекта «Здравоохранение» и регионального плана «На Севере – жить».

«Ежегодно в регионе более 5 миллионов посещений приходится на медицинские организации именно первичного звена, поэтому затрагиваемые вопросы первоочередные. Это хорошая практика и экспертная площадка для обмена успешным опытом в сфере охраны здоровья, развития и внедрения различных практик в работу с целью повышения качества и доступности медицинской помощи жителям региона», – отметил заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В частности, на совещании обсудят повышение доступности первичного звена здравоохранения, применение цифровых технологий и сервисов, лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе, вопросы охраны материнства и детства, трансформацию процессов в первичном звене здравоохранения. Также участники совещания посетят медицинские организации Республики Башкортостан.

Перед мероприятием представители здравоохранения на своём примере продемонстрировали приверженность к здоровому образу жизни с целью профилактики многих заболеваний, приняв участие в утренней физической активности – велопрогулки по Уфе, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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