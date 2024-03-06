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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 17:30

На Всероссийском женском форуме в Москве подвели итоги пяти конференций «Звезда Севера» и презентовали новую образовательную программу для женщин из флотских городов

5 и 6 марта Международная выставка-форум «Россия» стала местом встречи женщин разных профессий из всех регионов России, которые делились опытом и успехами, обсуждали актуальные проблемы и находили пути их решения. Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис поделилась четырёхлетним опытом проведения образовательной конференции для женщин из флотских городов «Звезда Севера» на стратегической сессии «Импульс развития регионов. Женские инициативы», организованной Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Евгения Чибис рассказала, как образовательная конференция «Звезда Севера» за четыре года трансформировалась в сообщество для женщин из флотских городов всей страны, объединив женщин всех военно-морских флотов России: Северного в Мурманской области, Балтийского в Калининградской области, Черноморского в Севастополе и Тихоокеанского – на Камчатке. За это время конференция стала площадкой, где женщины могут посвятить время себе, отвлечься от бытовых забот, получить новые знания и опыт, найти друзей. Посещая лекции и мастер-классы по разным темам – от семьи, ухода за собой, воспитания детей до запуска своего бизнеса и развития новых навыков.

«Идеология проекта: женщина – это путеводная звезда для мужчины. Чем ярче она светит, тем больше она может сделать для своей семьи. До и после конференций мы слышим вдохновляющие истории от благодарных мужчин и сияющих женщин-участниц. Главный эффект, который мы видим, – это женщины, которые позже и сами становятся лидерами и инициаторами изменений. Они начинают проводить свои социальные мероприятия и проекты, например, коворкинги для мам в закрытых городах и проекты помощи онкобольным», – рассказала Евгения Чибис.

Одна из постоянных участниц «Звезды Севера», Наталья Ивахненко, рассказала, как проект «Звезда Севера» помог в развитии собственной сети фитнес-клубов в ЗАТО и за пределами области.

«Я считаю, что такие проекты, как «Звезда Севера», нужно распространять на другие флотские города, обязательно участвовать самим. Потому что это не только праздник, но и уникальная возможность знакомства, опыта и развития своего проекта», – рассказала Наталья Ивахненко.

Сегодня сообщество проекта «Звезда Севера» насчитывает 25000 женщин – участниц и наставников, которые стали интеллектуальными волонтерами, делясь своим опытом и знаниями. Конференцию поддержали не только на региональном, но и федеральном уровне: главнокомандующий ВМФ РФ Николай Анатольевич Евменов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, что дало импульс для развития.

В 2024 году новым этапом конференции станет запуск образовательного проекта «Женщина-лидер. Флотские города», разработанного Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в партнёрстве с Единым волонтёрским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума.

«120 участниц получат возможность получить новые знания по персональному лидерству, командному и социальному проектированию и формированию сообществ. Мы видим, что такие дополнительные навыки и компетенции девушкам нужны для того, чтобы у нас на местах в регионах были сильные женские сообщества, которые могли бы вести за собой», – отметила Евгения Чибис.

Обучение в рамках проекта «Женщина-лидер. Флотские города» будет проводится для представительниц военно-морских флотов России старше 25 лет из регионов присутствия ВМФ и начнется этой весной.

Цель новой образовательной программы – помочь женщинам развить в себе компетенции, необходимые для создания собственных социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни во флотских городах, поддержку военнослужащих и развитие института семьи.

«На сегодняшний день программа «Женщина-лидер» реализуется в международном формате. И вот впервые мы заходим в новую для нас область. Это невозможно было сделать без поддержки Единого волонтёрского центра, Военно-морского флота России, Татьяны Сахаровой и моей бесконечной любви к проекту «Звезда Севера», – сказала Мария Афонина, проректор Мастерской управления «СЕНЕЖ».

«Большую роль в реализации идеи, развитии любого проекта, кроме формирования команды единомышленников, играют компетенции. Возможность их развивать и наращивать. С этой точки зрения новая образовательная программа внесет существенный вклад в создание условий для развития гражданской активности девушек и женщин, расширение возможностей для их самореализации», – подчеркнула заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины в развитии флотских городов» Татьяна Сахарова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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