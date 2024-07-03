На встрече Андрея Чибиса с жителями Ловозерского района большинство вопросов касалось благоустройства, а также капитального ремонта социальных учреждений

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Ловозерского района. Встреча состоялась в Культурно-спортивном центре посёлка Ревда.

В начале мероприятия Андрей Чибис отметил, что за последние несколько лет посёлок Ревда заметно изменился. Позитивные перемены в Ревде во многом стали возможны благодаря новому этапу экономического развития, на который вышел Ловозерский ГОК – крупнейшие предприятие по добыче и обогащению руд редкоземельных металлов.

«При поддержке Президента России Владимира Путина, правительства РФ и нашего партнёра, госкорпорации «Росатом», нам удалось создать необходимые условия для дальнейшего развития Ловозерского ГОКа. Мы разработали чёткий план по его модернизации. Кроме того, важнейшую роль в развитии Ловозерского района и Мурманской области сыграет освоение литиевых месторождений.

Это масштабный проект, который потребует больших вложений, но станет точкой роста и сможет вывести Россию в тройку лидеров по добыче лития. Молодые ребята увидят реальные перспективы и будут возвращаться в родной посёлок, где можно будет построить карьеру. Также хочу выразить слова благодарности представителям старшего поколения, которые много лет трудятся на Ловозерском ГОКе. Вы выполняете задачи, стратегически важные для всей страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Большинство вопросов, озвученных на встрече, касалось благоустройства, а также капитального ремонта социальных учреждений. В частности, жительница Ревды поблагодарила правительство Мурманской области за капитальный ремонт Центра детского творчества, который стал местом притяжения для юных северян. В здании выполнен косметический ремонт, приобретена новая мебель и установлено современное оборудование – созданы комфортные условия для всестороннего развития подрастающего поколения.

Также северяне попросили главу региона оказать помощь в обновлении спортивной и развлекательной инфраструктуры. Северяне обратили внимание, что в Ревде не хватает большого стадиона с беговым покрытием, а также горнолыжной трассы и современного подъёмника.

Несколько вопросов, заданных на встрече, затронули тему жилищно-коммунального хозяйства, а также ремонтных работ на дорогах Ловозерского района. Северяне обратили внимание, что нужно обновить асфальтовое покрытие, восстановить тротуары на дворовых территориях, установить лежачих полицейских вблизи детских садов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участники встречи поблагодарили Андрея Чибиса за продуктивный разговор и подтвердили, что Ловозерскому району уделяется много внимания со стороны региональных властей.

«Андрей Владимирович, спасибо за Ваш профессионализм. Вы очень внимательно слушаете обращения граждан. Половины вопросов, которые сегодня прозвучали, могло бы не быть, если бы встречи с местной администрацией проводились чаще», – сказала северянка.

Все вопросы, жалобы и предложения, озвученные на встрече с губернатором, Андрей Чибис поручил взять в работу профильным ведомствам, а также руководству Ловозерского района.

Фото: https://gov-murman.ru