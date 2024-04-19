На встрече «Диалог на равных» десятиклассники пообщались с руководителем Кольской ВЭС

Кольская ВЭС поддержала проект регионального Минэнерго и ЖКХ «Диалог на равных». Цель проекта – повышение престижа технических специальностей, профориентация и мотивация молодежи личным примером успеха.

Перед учениками десятого класса выступил директор станции Александр Панов, чей профессиональный путь – наглядный пример молодого, талантливого и современного руководителя.

Александр более 15 лет работает в энергетической отрасли. В 2019 году присоединился к ПАО «ЭЛ5-Энерго» в должности руководителя строительной площадки Кольской ветроэлектростанции. С его непосредственным участием в непростых условиях Крайнего Севера в декабре 2022 года была построена и введена в эксплуатацию Кольская ВЭС.

Александр Панов рассказал школьникам о потенциале ветрогенерации и её развитии в России, о самом большом ветропарке за Полярным кругом – Кольской ВЭС, карьерных возможностях и инновационных технологиях, которые применяются в компании.

Школьники активно задавали вопросы и обсуждали темы, затронутые на встрече. Ребята интересовались ветропарком, его устройством и особенностями его расположения на территории региона.

Фото: https://gov-murman.ru