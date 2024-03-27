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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 11:30

На встрече мурманчан с губернатором прозвучало более 60 вопросов. На каждое обращение будет дан ответ

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис совместно с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным встретились с жителями Первомайского округа областного центра. Общение проходило в управлении Первомайского округа и продлилось 3,5 часа.

Большинство вопросов касались благоустройства дворов и общественных территорий.

- С вопросами часто обращались представители инициативных групп: мурманчане объединяются, чтобы вместе заниматься вопросами благоустройства территории своего дома. И это очень правильно! - отметил Юрий Сердечкин.

Жители нескольких домов по проспекту Кольскому, где этим летом в рамках фестиваля «РОСТ» появились современные муралы, говорили о необходимости обновления 305-го микрорайона.

Инициативная группа жителей домов по улице Героев Рыбачьего, которая выиграла 6 миллионов на благоустройство в рамках конкурса «На Севере - твой проект», выступила с предложением продолжить преображение озера Глубокое.

Всего на встрече прозвучало более 60 вопросов. На каждое обращение будет дан ответ.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, перед встречей с жителями областного центра Андрей Чибис и Юрий Сердечкин посетили несколько объектов, расположенных в Первомайском округе: стройплощадку будущей школы на улице Советской, благоустроенную в прошлом году зеленую зону возле ручья Чистого и Мурманский международный лицей (пр-д Ледокольный, 23).

Учреждение — одно из лучших в системе образования города, постоянный участник областных и федеральных программ, благодаря которым в лицее постоянно улучшается материально-техническая база: ремонтируются и обновляются школьные пространства, закупается новое оборудование. Так, в прошлом году здесь создано образовательное пространство «Атомкласс» в рамках проекта «Школа Росатома» и, в рамках плана «На Севере - жить», четыре класса олимпиадной подготовки «УникУм». В начальной школе открыт «Инженерный класс». В этом году в ММЛ в рамках губернаторского проекта «На Севере — твой проект» будет отремонтирован актовый зал. В рамках проекта «Арктическая школа», также инициированного главой региона Андреем Чибисом, в учреждении отремонтирован танцевально-спортивный зал и приобретено оборудование. Лицей полностью оправдывает свое название — в рамках договора с Аньшаньским университетом выпускникам выделены четыре гранта на обучение в Китае.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27021&page=1

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