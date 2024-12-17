На встрече подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные направления цифрового развития Заполярья на перспективу

Губернатор Андрей Чибис 16 декабря провёл рабочую встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым, в ходе которой стороны подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные направления цифрового развития Заполярья на перспективу.

«С «Ростелекомом» у нас сложились прочные партнёрские отношения. Спасибо, что продолжаете реализовывать в Мурманской области крупные проекты. Так, в текущем году вы сосредоточились на модернизации собственной сетевой инфраструктуры, реализовав масштабный проект по замене оборудования для повышения пропускной способности сети связи. За последние годы объем интернет-трафика в Заполярье увеличился более чем на 60%, и усовершенствование сети позволило обеспечить высокие скорости доступа в интернет на уровне 800 Мбит/с для жителей региона даже в часы максимальной нагрузки. Кроме того, «Ростелеком» развивает оптическую сеть в частном секторе Заполярья, – в этом году компания обеспечила семь коттеджных поселков современными цифровыми услугами, что делает наши региональные программы, такие как «Гектар Арктики» и «Свой дом в Арктике», ещё привлекательнее», – отметил Андрей Чибис.

Александр Логинов подчеркнул, что в Мурманской области лучшая цифровая инфраструктура в Арктической зоне России. По его словам, это уникальный регион, свободный от технологических барьеров.

«Сейчас наша ключевая задача в Кольском Заполярье – обеспечивать современными цифровыми сервисами и решениями население, бизнес и государственные структуры, и мы продолжаем эту работу», – сказал вице-президент.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, говоря о теме инноваций, Александр Логинов добавил, что «Ростелеком» постоянно развивает собственные решения и расширяет их функционал для пользователей. Кроме того, компания организует видеонаблюдение за ходом проведения ЕГЭ и во время региональных выборов на территории Мурманской области, применяя системы с искусственным интеллектом.

На встрече также обсудили проекты, которые касаются повышения безопасности жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/