На встрече с губернатором Андреем Чибисом от активистов Мончегорска прозвучали десятки вопросов, идей и предложений

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 17 января совершил рабочую поездку Мончегорск встречей с активистами и депутатами города металлургов.

«Положительные изменения в Мончегорске очевидны: мы видим, как меняются пространства, благоустраиваются дворы, устанавливаются детские игровые комплексы, совершенствуются образовательные учреждения и многое другое – это все часть нашей общей работы, чтобы жизнь в Мончегорске становилась комфортнее. И эту работу будем продолжать. Видно, что финансирование, которое выделяет правительство Мурманской области – идёт на дело, и это отмечают сами жители. Свое динамичное развитие муниципалитет не получил бы без существенного вклада Норникеля. Отношения градообразующего предприятия с правительством Мурманской области неизменно носят социально ответственный характер, что способствует успешной реализации плана «На Севере — жить», — отметил глава региона, подводя итоги рабочей поездки.

В ходе диалога от собравшихся в зале чаще всего звучали вопросы о стратегическом плане.

«Сейчас идёт детализация плана. Например, по количеству пространств «СОПКИ», — только уже для старшего поколения. Молодёжных мы уже много сделали и будем их поддерживать. Там, где потребуется, будем открывать дополнительные. Но старшему поколению такие пространства тоже нужны, и этот запрос есть. Ещё одна строчка — «СОПКИ.СЕМЬЯ». Тоже сейчас идёт детализация по этим объектам. В центре внимания — обновление спортивной инфраструктуры и поддержание её состояния. Скоро, в первом квартале, заработает новый Ледовый дворец. Конечно, многие вещи зависят ещё и от финансов, — на ослабление санкций мы не надеемся. Прошлый год был крайне сложным, потому что из-за новых пакетов санкций мы не досчитались 24 миллиардов. Тем не менее, мы не стали ничего отменять. И теперь выживем и справимся», — подчеркнул Андрей Чибис.

Во время встречи с губернатором прозвучали десятки вопросов, идей и предложений.

Губернатор отметил, что они не останутся без внимания, по каждому из них будут даны соответствующие поручения специалистам профильных ведомств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/