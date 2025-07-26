На встрече с губернатором жители Октябрьского округа Мурманска интересовались состоянием жилищно-коммунальном хозяйства, ходом дорожного ремонта, содержанием МКД и медицинским обслуживанием

Губернатор Андрей Чибис продолжил рабочие выезды по округам Мурманска. В пятницу глава региона осмотрел ряд социальных объектов Октябрьского округа, модернизируемых в рамках федеральных программ и плана «На Севере – жить!». Главу региона сопровождали временно исполняющий полномочия главы областного центра Иван Лебедев и участник федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин.

Первой точкой объезда стала детская игровая площадка «Нескучайка» во дворе дома на улице Старостина, 61/1. В рамках программы «На Севере – твой проект» работы на объекте выполнял Городской спортивный центр «Авангард». Площадка предназначена для ребят до 10 лет и установлена по инициативе жителей, здесь появилось современное оборудование: игровой комплекс «Лошадки», качалка «Бабочка», качели с повесами, песочница, мини-спортивный комплекс с баскетбольным кольцом, скамейки и тартановое покрытие.

В молодёжном пространстве «СОПКИ» на Маклакова, 25 проведён ремонт внутренних помещений, закуплено новое современное оборудование и офисные принадлежности, мебель, расходные материалы. Обновлены охранно-пожарные системы и система видеонаблюдения, закуплены первичные средства пожаротушения. Для молодых северян здесь работает коворкинг, арт-зона, пространство для общения, сенсорная комната для снятия тревожности, а также пространство для интеллектуальных и творческих встреч.

По пути к следующему объекту глава региона заглянул в зоомагазин на улице Мира, 8. Предприниматели Андрей и Светлана Талалайкины не только открыли семейный бизнес, но и благоустроили и озеленили территорию. Своими руками они создали два пруда с рыбками и черепахами, миниатюрные водопады, небольшую избушку бабы яги, высадили цветы, шиповник, дерево ивы. Сад пользуется популярностью у северян.

«Меня это поразило – как стильно, красиво сделано, сюда регулярно приходят с экскурсиями, покормить рыбок и черепах. Я даже зашёл отдельно, пообщался. Хочу публично поблагодарить за то, с какой любовью и трепетом они относятся к пространству вокруг себя, меняют город своими руками. Это классный пример, позитивный, полезный и правильный сигнал для всех. Если каждый предприниматель, который занимает первый этаж, хотя бы свой вход приведет в порядок, город будет выглядеть совсем по-другому. Поэтому обращаюсь ко всем, кто небезразличен к своему городу, к месту вокруг себя. Это очень важно – содержать территорию в чистоте и заботиться о ней», – прокомментировал Андрей Чибис.

В Мурманском политехническом лицее на Папанина, 10 губернатор осмотрел ход работ по созданию образовательного пространства технической направленности – по робототехнике и БПЛА. Проект реализуют по программе «Арктическая школа». В прошлые годы в лицее были созданы пространства «Уникум» на базе кабинетов химии, физики, биологии и информатики. В 2022 году также по программе «Арктическая школа» отремонтирован спортзал. Ранее при поддержке компании НОВАТЭК был сделан ремонт кровли пристройки, ремонт фасада, модернизирована система видеонаблюдения. В перспективе на базе МПЛ создадут ещё один муниципальный ресурсный центр, где будут учить школьников конструированию и пилотированию БПЛА.

В гимназии №5 на улице Карла Маркса в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и плана «На Севере – жить!» ведут масштабный капитальный ремонт. Обновляют крышу, фасады, инженерные сети, ремонтируют помещения. Отметим, что здание капитально не ремонтировалось с 1961 года. Также в планах устройство системы противопожарной защиты, охранно-тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения. После ремонта образовательное учреждение оснастят современным оборудованием и мебелью.

В средней школе №1 на Буркова, 31 в прошлые годы проведен капремонт крыши, фасада, заменены оконные блоки, благоустроена территория. В том числе обустроены две спортплощадки и тренажерная. Отремонтированы внутренние помещения, включая замену всех инженерных сетей. Обновлены системы противопожарной защиты, охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения, локальные компьютерные сети.

«Буквально несколько дней назад, в прошлую субботу, мы прошлись по благоустройству центра города. Сегодня посмотрели ремонты в Октябрьском округе. Один из знаковых – в пятой гимназии, которую делаем целиком под ключ. В основе этих инвестиций – деньги регионального бюджета. Все идет по плану, я помню эту школу до, и уже ясно видим, что она получится просто отличная. Дорожные работы, благоустройство улиц, ремонт фасадов – все движется, идет. Задача, безусловно, все выполнить вовремя. И принципиально важно содержание в чистоте. Есть и замечания, они доведены до руководства города, и взяты на контроль», – отметил глава региона по итогам объезда.

В актовом зале школы №1 состоялась встреча губернатора с жителями округа. Северяне задавали разнообразные вопросы: о жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожных ремонтах, содержании многоквартирных домов, медицинском обслуживании. Прозвучали предпринимательские инициативы и идеи для добровольческих проектов, их авторы обратились к губернатору за поддержкой.

Прозвучала идея сделать мурал на доме, где жил и работал Иван Папанин. Губернатор отметил, что в этом году улицу Папанина обновляют, там же появятся изображения известных арктических исследователей, в том числе Ивана Дмитриевича.

Один из участников встречи уточнил у губернатора, когда в Мурманске будет создан акватермальный комплекс, о котором сообщали ранее. Глава региона ответил, что проект в стадии реализации, и в настоящее время завершается создание проектной документации.

«Мы все ждём аквапарк, и он в работе. Проектную документацию уже представили, сейчас она проходит экспертизу, в этом году выйдут на стройку. Это большой недешевый проект, который делается за частные деньги», – отметил губернатор.

Ряд участников встречи обратили внимание главы региона на нарушения, которые периодически возникают при строительстве новых предпринимательских объектов: ограничение проезда, дискомфорт для жителей, а также о том, что они не всегда вписываются в облик города. Глава региона отметил, что по этим обращениям все ранее выданные разрешения на строительство будут перепроверены и призвал муниципальные власти строже следить за соответствием действующим нормам.

«Мы точно ужесточим контроль за принятием градостроительных решений. Есть много участков частной земли, особенно в центре. Уверен, что муниципалитет должен крайне внимательно относиться к принятию решений о выдаче разрешения на строительство, согласованию архитектурных параметров и функционального назначения тех или иных объектов. Их необходимости в этом месте, как они вписываются в среду, удобна ли людям, которые живут рядом с объектом, уличная дорожная сеть, парковка. Это важный сигнал. Конечно, все точечные вопросы, которые сегодня на встрече прозвучали, будут отработаны», – сказал в завершение Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550981/#&gid=1&pid=52