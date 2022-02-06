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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.22 11:00

На встрече с представителями саамской общественности Андрей Чибис объявил об увеличении суммы субсидий общинам в полтора раза

Накануне Международного дня саамов, отмечающегося 6 февраля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с представителями коренного народа Кольского Севера, чтобы обсудить актуальные вопросы сохранения и развития культуры, традиционного хозяйствования и образа жизни саамов на территории региона.

Встреча прошла на площадке молодёжного центра «БиблиоДвиж» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой. В преддверии праздника здесь развёрнута выставка норвежского фотохудожника Торгрима Халвари «100 саамских портретов» и экспозиция книг Международного конкурса детской рукописной книги в номинации «Мой сильный маленький народ».

Открывая встречу, губернатор отметил, что в текущем году финансирование из регионального бюджета на субсидии саамским общинам увеличено в полтора раза, его общая сумма составит более 5 млн рублей.

«Рассчитываю, что эти дополнительные ресурсы вам помогут. Я очень благодарен вам за то, что вы, несмотря на сложности, храните и передаёте наследие предков детям. Нам, безусловно, нужно более активно позиционировать культуру, традиции саамов, чтобы это всё в большей и большей степени становилось элементом идентичности Мурманской области. На мой взгляд, с учётом бурного развития туризма важно в туристическую сферу интегрировать идентичность саамского народа. Мне бы очень хотелось, чтобы наши гости, уезжая, понимали, что за народ исторически населяет эту землю. И это, конечно, подтянет знания о саамах и у наших жителей», – подчеркнул Андрей Чибис.

За плодотворную общественную деятельность и личный вклад в сохранение и развитие культурного наследия саами Благодарственные письма губернатора получили руководитель Мурманского отделения общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Виктория Гусева и председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина.

В ходе состоявшейся затем беседы представители коренного народа рассказали главе региона о своих делах и проектах, высказали ряд предложений и пожеланий.

Так, Полина Харыбина представила губернатору целый пакет интернет-проектов – сайт-музей, посвящённый подвигу оленетранспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны, мобильное приложение для изучения саамского языка, набор стикеров для соцсетей. Также председатель Самь Соббар выступила с инициативой провести специальный семинар по подготовке и написанию проектов.

Виктория Гусева пришла на встречу со своими детьми – участниками семейного ансамбля «Самь парна». Ребята прочли стихи и спели песню на саамском языке, а их мама рассказала о проектах по распространению саамского языка и культуры среди детей.

Руководитель Мурманского отделения Ассоциации кольских саамов Любовь Саламащенко презентовала фольклорную экспедицию «Голоса предков» и патриотический проект «По следам той войны», знакомящий аудиторию с вкладом коренных малочисленных народов Севера в Великую Победу.

Президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева представила проект «Саамский костюм. От истоков к современности», направленный, прежде всего, на недопущение искажения традиционной культуры представителями туриндустрии. Андрей Чибис отметил начинание как очень правильное.

«Нам нужно занять твёрдую позицию – чтобы не просто не искажали, а чтобы это было как некий показатель эффективности тех, кто занимается туризмом. Мы с комитетом по туризму поищем соответствующие механизмы», – подчеркнул губернатор.

Деловые аспекты работы саамских организаций обсудили с губернатором председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области Андрей Агеев и член Совета, председатель общины «Самь Сыйт» Иван Головин. В числе поднятых вопросов – обеспечение для представителей саамских общин возможности проезда на снегоходах на территорию заказника «Сейдъявврь».

Заместитель председателя Саамского собрания Самь Соббар Александр Слупачик рассказал о реализации международного экологического проекта «Очистка саамской территории в Мурманской области».

Председатель саамской общины «Тулома» Ирина Павленко поблагодарила главу региона за грантовую поддержку мастеров народных промыслов и сообщила о планах создания в селе Тулома саамской мастерской. Андрей Чибис высоко оценил идею, подчеркнув, что такое производство могло бы стать новой точкой роста села.

Подводя итоги разговора, губернатор особо отметил инициативность и деловой настрой саамских общественников.

«Важно, что главы общин очень активные и прогрессивные. И те ресурсы, которые мы выделяем, идут в дело. Всё, о чём мы ранее договаривались, сделано, более того, задумано огромное количество интересных проектов. То есть мы не проблемы обсуждаем, а думаем о том, чтобы ещё больше культура саами входила в нашу жизнь, была более доступна гостям региона и нашим жителям. Чтобы все наши точки туризма активно показывали и пропагандировали саамскую культуру и историю. И в том числе обеспечивали возможность продавать уникальные сувениры, тем самым давая работу саамским мастерам», – резюмировал результаты встречи Андрей Чибис.

Все поставленные в ходе встречи вопросы взяты правительством Мурманской области в работу, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439026/#&gid=1&pid=7

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