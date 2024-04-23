На встрече с жителями Североморска Андрей Чибис ответил более чем на 50 вопросов

Сегодня в рамках рабочей поездки в Североморск губернатор Андрей Чибис провел встречу с жителями. Глава региона напомнил, что благодаря поддержке Президента Владимира Путина на ближайшую трёхлетку выделены беспрецедентные деньги – по 10 млрд рублей на ремонты дорог, инфраструктуры, домов, социальных объектов ЗАТО Мурманской области. Кроме того, в Североморске будут обновлены стадион ЦСК, ДОФ и ЦРБ.

«Ждём открытия лимита федеральных денег и активно контрактуемся. Но я уверен, что есть масса других вопросов. Высказывайте смело, постараемся решить», – обратился губернатор к присутствующим.

Северянка отметила, что население Североморска растёт, и уточнила, планируется ли строительство нового жилья.

«В уже озвученную трёхлетку Североморск не попал, только ремонт служебного жилья. Но далее, с учётом численности, будем принимать решение. Учитывая, что Североморск и Мурманск – это одна агломерация, утверждённая в рамках опорных городов, будем искать возможности, чтобы появлялось жильё. В том числе рассматриваем возможность строить между двумя городами. Большой спрос есть и на индивидуальное жильё, также продумаем варианты», – ответил губернатор.

Ряд вопросов касался доступной среды в городе. Северянка попросила помочь в установке перил на городских уличных лестницах. Губернатор отметил, что проблема решаема, и поручил городской администрации провести обследование территории с помощью фокус-группы и понять, где такие поручни нужны.

Сразу несколько жителей пожаловались на работу управляющей компании дома по Душенова, 13: скользко, не чистят дворы, не реагируют на обращения.

«Мы даже сами нанимали трактор, чтобы почистить. Сейчас пытаемся поменять УК», – рассказала северянка.

Губернатор отметил, что администрации города необходимо подключиться, и дал месяц на решение вопроса.

Северянка рассказала, что подала документы на «Губернаторский старт»: планирует реализовать проект кулинарной студии, в том числе для детей и инвалидов. И попросила главу региона обратить внимание на инициативу. Губернатор подчеркнул, что в рамках программы максимум поддержки оказывают как раз проектам из ЗАТО и небольших городов.

«Здесь ограничен набор возможностей для досуга и занятий. Поэтому мы с коллегами всегда очень внимательно изучаем инициативы и стараемся поддержать тех, кто их реализует», – заверил Андрей Чибис.

Многодетная мама уточнила, правда ли что программа «Свой дом в Арктике» завершена. Андрей Чибис напомнил, что программа очень популярна и приём заявок на этот год продлён до 1 мая. Жена участника СВО отметила, что не смогла найти сведения о получении земельного участка и форме подачи документов. Губернатор поручил коллегам максимально упростить доступ к информации.

Житель Североморска попросил губернатора сделать удобный единый ресурс, где можно было бы и оплачивать коммунальные услуги, и записываться к врачу, и получать доступ к другим государственным сервисам. Он также отметил, что такой портал уже реализован в столице, и очень удобен.

«Мы не уезжаем, потому что моя жена считает, что на Севере – жить. Но хотелось бы, чтобы внедрялись такие комфортные онлайн-платформы», – отметил он. Глава региона подчеркнул, что подобная система в регионе работает.

«Но мы проанализируем эту историю. Если нужно – дополним функционал», – сказал Андрей Чибис.

Жительница улицы Гаджиева пожаловалась, что в их дворе на семь домов демонтировали старую площадку и не собираются строить новую, несмотря на большое количество детей.

Губернатор подчеркнул, что в начале года принимали заявки по программе «На Севере – твой проект», в рамках которой инициативные жители могут получить финансирование из областного бюджета в том числе на установку детской площадки. Также губернатор подчеркнул, что администрации города необходимо разобраться, почему демонтированное оборудование ничем не заменено.

«Мы много устанавливаем площадок по региону за счёт бюджета. И даём жителям выступать с инициативой. Но я понимаю жителей этого двора: у них срезали площадку и так и оставили. Так быть не должно. Муниципалитет должен искать решение. Если понимаем, что площадка построена давно, муниципалитет сразу должен планировать замену, как это произойдёт. Обследование, закладывать деньги на дальнейшую установку. Это касается и депутатов, и главы города – ставьте себя на место жителя при принятии управленческих решений. В данном случае отдельно посмотрим, что можно сделать по вашим домам», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего за 2,5 часа встречи глава региона ответил более, чем на 50 вопросов на разные темы. Все они будут взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru