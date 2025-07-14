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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.25 11:30

На встрече в Октябрьском административном округе мурманчане подняли вопросы благоустройства контейнерной площадки и содержания детской игровой зоны

На прошлой неделе начальники управлений административных округов провели традиционные выездные встречи с мурманчанами во дворах города-героя.

В Октябрьском административном округе начальник управления Елена Ширшова обсудила с жильцами дома №6 по Театральному бульвару вопросы благоустройства контейнерной площадки и содержания детской площадки. Также поступили жалобы от жителей дома №29/2 по улице Шмидта на течь по стояку в квартире и на некачественную уборку подъездов.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева провели встречу с северянами около дома №24 по проспекту Героев-североморцев. В ходе встречи жильцы рассказали о нерегулярной уборке придомовой территории в зимний период. Кроме того, они попросили провести ремонт подъездов дома №26 и заменить ограждение детской площадки. Горожане также сообщили о повреждении колодца и асфальтового покрытия в районе третьего подъезда дома №26 после механической уборки зимой, ремонт колодца был выполнен на прошлой неделе.

Жильцы дома №68 по улице Крупской рассказали начальнику управления Первомайского административного округа Александру Боянжу и депутату Совета депутатов города Мурманска Алене Веко о том, что требуется заменить вышедшие из строя датчики движения в подъездах и установить дополнительный контейнер для отходов рядом с площадкой для выгула собак. Также поступила просьба оградить зелёную зону на улице Героев Рыбачьего в районе домов №№73-75.

Все обращения взяты на контроль или решены в оперативном порядке.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30410&page=1

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