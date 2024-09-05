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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 15:00

На встрече жители Ленинского округа Мурманска задали губернатору Андрею Чибису более 60 вопросов

Губернатор Андрей Чибис 3 сентября провёл встречу с жителями Ленинского округа Мурманска. Ранее глава региона осмотрел социальные объекты, созданные и модернизированные в рамках плана «На Севере – жить».

«Я регулярно объезжаю округа Мурманска. В этом году у нас выполняется действительно большой объем работ: дворы, фасады, дороги, многие из которых сделаны досрочно, благоустройство. Но задач ещё много. Предлагаю вам также озвучить моменты, которые нужно улучшить», – отметил Андрей Чибис, приглашая северян к открытому диалогу.

Жительница дома по улице Павлика Морозова, 4а представила ряд вопросов от инициативной группы своего района. Они касались благоустройства дворовых территорий и установки детской площадки, асфальтирования и освещения проезда к улице Подстаницкого, 1, сноса здания подстанции, которое не имеет владельца.

Андрей Чибис подчеркнул, что асфальтирование дороги будет поставлено в план, остальные вопросы будут рассмотрены городом и взяты на контроль региона. Также губернатор напомнил о действующей программе регионального финансирования инициатив жителей «На Севере – твой проект», поучаствовав в которой можно, к примеру, обновить детскую площадку на территории своего двора.

Звучали вопросы по качеству воды. Губернатор напомнил, что проблема с водой в округе давняя, но последние годы ситуация активно меняется: региональное правительство и городская администрация проводят масштабную программу замены оборудования и обновление инфраструктуры.

«С такой водой округ живёт лет 60, она обусловлена применявшимися тогда технологиями строительства. Но проблема очевидна, и мы взяли на себя обязательства по её решению. На одной из прошлых встреч я сказал, что за несколько лет ситуацию изменим. И мы начали работы, уже вложено более 2 млрд рублей, и нужно ещё столько же, мы копим и делаем. Это полное изменение инфраструктуры, модернизация котельной, установка индивидуальных тепловых пунктов, перекладка магистральных сетей, части сетей внутри дома. В процессе корректировка технологических решений. Нужно понимать, что это не может одномоментно решить вопрос сразу во всех домах, но мы шаг за шагом, поэтапно движемся», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мурманчанка попросила помочь с реконструкцией пешеходного перехода для жителей 173 микрорайона между домами на Свердлова, 50 и Гаджиева, 13. Кроме того, к переходу прилегает территория, которая не относится к ведению каких-либо структур, поэтому регулярно возникают вопросы с её уборкой и благоустройством.

Губернатор подчеркнул, что в городе не должно быть объектов, не закрепленных ни за кем.

«Абсолютно согласен, что истории «это наше, а это не наше» приводят к бардаку. Поэтому прошу коллег оперативно разобраться. По самой дороге – включить в план работ», – ответил глава региона.

Всего на встрече прозвучало более 60 вопросов, все они будут взяты в работу.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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