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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.22 15:00

На встречи выпускников старшее поколение ходит вдвое чаще, чем молодёжь

Тех, кто посещает встречи выпускников, больше всего среди россиян старше 45 лет и респондентов с высоким доходом. К такому выводу пришли эксперты  сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Первая суббота февраля — традиционное время встреч выпускников. Их посещает каждый третий россиянин (33%). «У нас был дружный класс, мы регулярно встречаемся вот уже 20 лет»; «Интересно наблюдать, как меняются люди, как складывается их жизнь», — комментируют опрошенные. Тех, кто игнорирует сборы одноклассников, чуть больше — 36%. Ещё 31% опрошенных сообщил, что после выпуска из школы встречи выпускников ни разу не проводились.

Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем больше среди них любителей вспомнить школьные годы в компании одноклассников. Если среди молодежи до 24 лет на встречи выпускников ходят только 19% опрошенных, то среди россиян старше 45 — вдвое больше (41%). Среди людей с доходом свыше 80 тысяч рублей в сборах одноклассников участвуют 43%, тогда как среди тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей, — только каждый пятый (20%).

Почему каждый третий россиянин пропускает встречи выпускников? Чаще всего из-за переезда: по этой причине не являются на мероприятия 30% респондентов. «Давно живу в Москве, летать на встречу в Алтайский край хлопотно и дорого», — делятся респонденты. 22% не находят общих интересов и тем для разговоров с одноклассниками: «Мы все совершенно разные люди, по-разному смотрим на жизнь». Ещё 16% не видят смысла во встречах выпускников и не испытывают желания их посещать: «Даже не вспоминали друг о друге много лет, зачем нам собираться за одним столом?» На занятость ссылаются 13% россиян, на отсутствие тёплых дружеских отношений в классе — каждый десятый (10%). Ещё 2% и без официальных мероприятий регулярно видятся со школьными друзьями. 7% опрошенных назвали другие причины: где-то встречи заканчиваются конфликтами, где-то превращаются в «ярмарку тщеславия», кого-то не отпускает вторая половина и т.д.

Впрочем, ходить на встречи выпускников и поддерживать связь с одноклассниками — это не одно и то же. В той или иной степени со школьными товарищами общаются 56% россиян — намного больше, чем число тех, кто посещает сборы. Оставаться в контакте с теми, с кем довелось учиться, больше свойственно женщинам (60% против 52% среди мужчин), россиянам старше 45 лет и с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 60%).

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