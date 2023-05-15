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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 11:30

На второй этап проекта «Работа рядом» планируется направить 168 млн рублей

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Работа рядом» для студентов, безработных и несовершеннолетних граждан в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Второй этап продлится с мая по декабрь, на его реализацию планируем направить более 157 миллионов рублей. Северянам будет предложен целый спектр работ, в том числе по озеленению, благоустройству территорий, уборке, косметическому ремонту помещений и ещё по ряду направлений. Приоритетное право при трудоустройстве, как и ранее, имеют подростки из семей участников СВО, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и иные категории граждан», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отметил, что по итогам месяца безработные граждане – участники программы смогут получить порядка 34 тысяч рублей, студенты – 32 тысячи рублей. Сумма заработной платы несовершеннолетних граждан зависит от возраста и допустимого количества отработанных часов и варьируется от 20 тысяч рублей в месяц до 32 тысяч. Дополнительно 10,8 млн рублей будет выделено на материальную поддержку несовершеннолетних участников проекта.

«В очередной раз мы принимаем решение о продлении проекта, так как видим его востребованность у жителей Мурманской области. За три года в рамках проекта «Работа рядом» трудоустроено более 18 тысяч человек», – заключил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о программе рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

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