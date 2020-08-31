На второй конкурс на получение губернаторского стартапа поступило 118 заявок

На второй этап конкурсного отбора на предоставление губернаторского стартапа на поддержку предпринимательской инициативы подано 118 заявок на общую сумму 94,3 млн рублей. Об этом губернатор Андрей Чибис рассказал сегодня на оперативном совещании.

Напомним, по инициативе главы региона принимать участие в конкурсе и претендовать на получение до миллиона рублей из областного бюджета могут не только предприниматели, но и самозанятые северяне.

Наибольшее число заявок представлено в сфере услуг населению – пошив и ремонт одежды, клининговые услуги, досуговые услуги, ремонт квартир, доставка питьевой воды.

Традиционно широко представлено дополнительное образование детей в различных муниципальных образованиях региона.

Кроме того, организаторы отмечают рост числа проектов в производственной сфере, в том числе связанных с производством средств индивидуальной защиты, а также с традиционными для региона направлениями по производству рыбной продукции, полуфабрикатов, производству хлебобулочных изделий.

Продолжает развиваться и набирать обороты фитнес-индустрия. Много проектов в туристической сфере и сопутствующих ей, таких как размещение, доставка, популяризация арктической кухни. Также заявлены проекты по предоставлению медицинских услуг населению.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заседание конкурсной комиссии по отбору проектов состоится 4 сентября, после чего результаты конкурсного отбора будут опубликованы на портале поддержки предпринимательства Мурманской области и официальном сайте Мурманского регионального бизнес-инкубатора.